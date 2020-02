Lage e il suo Benfica si apprestano ad affrontare questo sedicesimo di finale di ritorno in Europa League, con l’obiettivo di tentare una rimonta nei confronti degli ucraini dello Shakhtar. In Ucraina, gli uomini di Castro si erano imposti per 2-1 con i gol di Alan Patrick e Kovalenko. A mantenere vive le speranze dei portoghesi, la rete su calcio di rigore da parte di Pizzi.

L’attuale momento che sta passando il Benfica, non è particolarmente brillante. Gli encarnados hanno vinto solamente una partita nelle ultime cinque disputate. Un dato allarmante, anche se l’ultima vittoria in Superliga con il Gil Vicente – firmata Carlos Vinicius – testimonia la voglia della capolista in Portogallo, di scacciare via questa serie negativa di risultati. Lo Shakhtar – che era nello stesso girone dell’Atalanta in Champions – è determinato ad arrivare agli ottavi di finale, ma il successo per 2-1 non garantisce nulla agli ucraini nell’infuocato scenario dell’Estadio Da Luz di Lisbona. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 27 febbraio.

Benfica-Shakhtar streaming e diretta tv, dove vedere Europa League giovedì 27 febbraio

Il match di Europa League, Benfica-Shakhtar, in programma giovedì 27 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Sky detiene i diritti della Europa League e la piattaforma mette a disposizione degli abbonati, l’applicazione Sky Go con la quale sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!