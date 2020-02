Carpi-Reggiana streaming Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere 09 febbraio ore 15. In questa sfida il Carpi ha bisogno della vittoria visto che è reduce da due pareggi di fila che hanno permesso alla Reggiana di superare al secondo posto. Proprio la Reggiana, infatti, reduce da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5, è a quota 51 punti al secondo posto e con solo 5 punti di svantaggio dal Vicenza primo. Inoltre, gli ospiti di questo match sono anche una neopromossa visto che sono al primo anno in Serie C dopo l’anno in interregionale. Questo, dunque, fa capire quanto sia forte il lavoro della Reggiana che ha addirittura ambizioni di promozione diretta puntando ad arrivare al Vicenza. Per farlo, vincere in casa del Carpi è una difficile sfida da superare per lasciare dietro proprio i biancorossi e poi provare ad approfittare di eventuali passi falsi del Vicenza. Come finirà questo match? Arbitra il sign. Alberto Santoro della sezione AIA di Messina, coadiuvato dagli assistenti Salvalaglio di Legnago e Vitali di Brescia. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire il match Carpi-Reggiana in diretta tv e streaming su Eleven Sports.

Carpi-Reggiana, come seguire il match in diretta su Eleven Sports

Carpi-Reggiana, info diretta tv e streaming. La gara di Serie C di oggi tra i carpigiani e i granata, con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports (https://elevensports.it/live/). Per guardare le partite bisognerà registrarsi in modo semplice e veloce: basterà compilare il form presente all’interno del sito di Eleven Sports.

Inoltre sarà possibile seguire una delle partite più importanti di ogni giornata LIVE e IN ESCLUSIVA anche sui profili social di Eleven

Sports (Facebook e Twitter). Come sempre si potrà seguire la sfida anche da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna od ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports.