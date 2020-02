Catanzaro-Reggina. Alle ore 20.45 di mercoledì 26 febbraio allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ il Catanzaro di Gaetano Autieri ospiterà la Reggina di Domenico Toscano, il match è valido per la 28.a giornata del girone C di Serie C, è in programma il turno infrasettimanale. I padroni di casa occupano la 6.a posizione in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna del ‘Giovanni Paolo II’ di Francavilla Fontana contro la Virtus Francavilla per 4-0. Gli ospiti, invece, occupano la 1.a posizione in classifica con 63 punti (19 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna dello stadio ‘Granillo’ per 3-0 contro la Paganese. Un match importante per entrambe con il Catanzaro che cerca punti per i playoff e con la Reggina che vuole blindare il primo posto in classifica, per quanto concerne il momento della Reggina, è German Denis che sta trascinando la squadra in queste ultime partite, in effetti ‘el tanque’ ha realizzato la bellezza di 8 reti in 10 gare considerando anche la doppietta rifilata alla Paganese nell’ultimo turno. Nelle ultime ore pare si stia pensando addirittura di giocare la gara a porte chiuse vista l’emergenza Coronavirus che sta interessando principalmente le zone del Nord Italia ma la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli pare abbia chiesto la disputa del derby calabrese a porte chiuse, la decisione verrà presa nelle ore precedenti al fischio d’inizio. Catanzaro-Reggina sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coaudiuvato dai signori Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere.

Catanzaro-Reggina, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Reggina non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.