Champions League, le probabili formazioni di Lione-Juventus: tornano Pjanic e De Ligt, confermato Cuadrado nel tridente

Lione-Juventus, le parole dei tecnici in conferenza stampa

Rudi Garcia: “In partite così servono anche un po’ di follia, tanta solidarietà e motivazione. Non esiste un piano anti-Ronaldo, contro di lui si deve lavorare collettivamente.La Juventus gioca come facevano il Napoli e l’Empoli con Sarri. È un allenatore tatticamente molto preparato, e la Juventus è così forte che non è poi cambiata molto nonostante il cambio in panchina. Tutti pensavano che Liverpool e PSG dovessero vincere le gara d’andata della scorsa settimana, ora tocca o noi dimostrare cosa sappiamo fare. Dovremo essere al massimo per battere la Juve, sperando che loro non siano al 100%. Non vinceremo di certo difendendoci e basta.”

Sarri: “Voi dite il contrario per convenienza, ma in Europa sapete benissimo che ci sono squadre con una potenza superiore alla nostra, siamo tra le 10-12 squadre che hanno un obiettivo-sogno. Nulla è più bello di raggiungere un sogno. Se lo raggiungi, è un’estasi. Se non lo raggiungi, è stato bellissimo il viaggio.

E’ una squadra tecnica con elementi di grande accelerazione e fisicita’. Un’avversaria pericolosa, percio’ dobbiamo per forza fare una prestazione di grande livello”



LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIONE-JUVENTUS

Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier; Ekambi, B.Traoré. All. Rudi Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri