Champions, Real Madrid-City: Sterling strizza l’occhio alle merengues

L’infortunio ne sta limitando il rendimento in questa parte di stagione, ma quella finora disputata da Raheem Sterling è senza dubbio una stagione da incorniciare. L’ala del Manchester City ha messo a segno 20 reti in 35 presenze. Un bottino degno di nota per un calciatore desiderato da tutti i top club europei. Real Madrid in primis.

Le merengues seguono da tempo il fortissimo attaccante inglese 1994, che in un’intervista ad AS, strizza l’occhio indirettamente alla società spagnola. Prossima avversaria del suo Manchester City in Champions League:

“L’ottavo di finale contro il Real Madrid sarà difficile. È probabilmente una delle prove più importanti della nostra carriera. Penso che sia un grande anno per noi in Champions, perché in Premier le cose non sono andate come avevamo pianificato. Il Real Madrid nel mio futuro? Adesso sto bene al City, però posso dire che il Real Madrid è un club fantastico. Quando vedi la camiseta blanca, già sai cosa rappresenta questo club ed è qualcosa di enorme. Ci tengo a precisare che ho un contratto con il City fino al 2023, e intendo rispettarlo. Ma il City è un grandissimo club”.

Sterling insomma non chiude la porta a un suo eventuale approdo al Real Madrid in futuro. I suoi complimenti alla Casa Blanca, inducono a pensare che dopo l’esperienza al City, l’ex Liverpool accetterebbe una eventuale proposta da parte di Perez.