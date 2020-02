Champions, Salah si carica in vista dell’ottavo di ritorno: “Atletico, vi aspettiamo a Anfield!”

Il rientro in Inghilterra da Madrid martedì scorso, non è stato certamente felice per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds hanno perso per 1-0 l’ottavo di finale d’andata di Champions League. Battuti da un cinico Atletico Madrid. La capolista in Premier League, non è riuscita a imporre il proprio gioco contro gli spagnoli. Abili a sfruttare con Saul, uno sfortunato rimpallo sui piedi Fabinho, sugli sviluppi di un corner. Un’episodio che è costato il match d’andata ai campioni d’Europa in carica.

Il Liverpool è uscito dal Wanda Metropolitano, destando un grandissimo nervosismo che Klopp dovrà tenere a bada in vista della gara di ritorno a Anfield.

Salah si carica e chiama Anfield per la rimonta

La serata di Salah contro i colchoneros, non è stata delle più semplici. L’egiziano ha sfiorato il gol più di una volta, non riuscendo però a essere incisivo nelle giocate. Una serata storta che l’ex Roma non vuole ripetere. Ciò è dimostrato dal tweet rilasciato dallo stesso Salah. Il messaggio Twitter recita un’evocativo “Anfield awaits…”, con tanto di foto della gara di Madrid. Ciò suona come un’avvertimento per gli uomini di Simeone, i quali dovranno fare la partita della vita per non incappare in una goleada. Come successe al Barcellona di Valverde nella passata stagione.