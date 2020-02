Chelsea-Bayern Monaco. Alle ore 21 di martedì 25 febbraio a ‘Stamford Bridge’ il Chelsea di Frank Lampard ospiterà il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, il match è valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I ‘blues’ arrivano a questo ottavo dopo essersi qualificati come secondi nel Gruppo H con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) alle spalle del Valencia, arrivato primo. I bavaresi, invece, hanno chiuso il proprio girone da imbattuti concludendo al primo posto con 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte) nel Gruppo B, chiuso davanti al Tottenham, secondo.

Guardando al cammino delle due formazioni di Chelsea e Bayern Monaco nei rispettivi campionati: il Chelsea occupa la 4.a posizione in Premier League con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte) e viene dal 2-1 interno rifilato al Tottenham sabato scorso. I tedeschi, invece, occupano la 1.a posizione della Bundesliga con 49 punti (15 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla sofferta vittoria per 3-2 contro il Paderborn, gara giocata venerdì scorso all’ Allianz Arena. Chelsea-Bayern Monaco sarà diretta dall’arbitro francese Clement Turpin, coaudiuvato dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, il quarto uomo sarà il signor Frank Schneider, mentre al VAR ci sarà il signor François Letexier con Jerome Brisard, assistente AVAR.

Chelsea-Bayern Monaco, come seguire il match in tv e streaming

Chelsea-Bayern Monaco, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky, esattamente su Sky Sport Football. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.