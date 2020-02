Ventura e la sua Salernitana vogliono la Serie A. L’ex CT della Nazionale ya dimostrato ancora una volta di saperci fare: la sua squadra è in piena corsa per il secondo posto in Serie B. Posizione che varrebbe l’accesso diretto alla A. La sua Salernitana è a -4 dallo Spezia, secondo in classifica con 40 punti. L’impresa è alla portata di Ventura, in cerca di riscatto dopo il disastro con la Nazionale e il fallimento con il Chievo nella passata stagione.

Nel posticipo di lunedì, l’allenatore ligure affronterà proprio il suo passato recente: il Chievo Verona. I veneti stanno disputando un campionato sottotono, essendo al dodicesimo posto con 31 punti. Il treno che può portare ai play-off non è ancora tramontato per la squadra di Marcolini. In continua ricerca di continuità dopo gli ultimi tre risultati non proprio positivi (due pari e una sconfitta). Match dunque che sarà particolarmente sentito da Ventura, il quale vuole dimostrare ai veneti il suo valore dopo la pessima esperienza in A lo scorso anno. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 17 febbraio.

Chievo Verona-Salernitana streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedi 17 febbraio

Il match di Serie B 2019/20, Chievo Verona-Salernitana, in programma lunedì 17 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto in questa stagione. DAZN mette a disposizione pure l’app dedicata, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Vi auguriamo una buona visione!