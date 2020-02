Finalmente è tornato a vincere e convincere il Cittadella di Venturato. L’ultima sfida esterna vinta per 3-0 contro il Trapani, ha riportato il sorriso ai veneti. Trascinati dalle reti di Proia, Diaw e Pavan. Una prestazione convincente e che proietta il Cittadella al sesto posto in classifica, in piena zona play-off. Il periodo negativo pare essere alle spalle, anche se la vittoria contro i siciliani non era impossibile da raggiungere data la pessima situazione del Trapani.

Il prossimo incontro darà dei dati più convincenti a Venturato. L’avversario sarà infatti l’Empoli di Marino, squadra che sta tentando di risalire la china in classifica. Trovandosi in questo momento in una posizione scomoda in zona play-out. I toscani però, sono tornati alla vittoria dopo sei match consecutivi senza vincere e lo hanno fatto contro il più quotato Crotone. Dunque la sfida si profila avvincente e imprevedibile al Tombolato. Calcio d’inizio ore 15, sabato 8 febbraio.

Cittadella-Empoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 8 febbraio

Il match di Serie B, Cittadella-Empoli, in programma sabato 8 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso su DAZN in streaming o diretta tv. DAZN rende disponibile a tutti gli abbonati l’applicazione dedicata per gustarsi il match in diretta streaming sul proprio smartphone, tablet, pc o smartphone. La piattaforma DAZN detiene i diritti in esclusiva del campionato cadetto. Buona visione!