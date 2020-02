Il derby siciliano contro il Messina, ha sancito ancora una volta la grande forza del Palermo di Rosario Pergolizzi. I rosanero si sono imposti con un secco 2-0, confermandosi come la squadra più forte di questo campionato di Serie D girone I. Il Palermo non ha proprio rivali e guarda tutti dall’alto verso il basso, forti dei 54 punti ottenuti in 22 giornate di dilettantismo. Categoria che nella quale i siciliani non vogliono rimanere. I numeri sono ottimi: 37 reti fatte e solamente 12 subite.

Nonostante ciò, il primo posto valido per il ritorno al calcio professionistico, non è sicuro. Infatti, il Savoia è solamente a -5 dai palermitani, i quali affronteranno la non irresistibile Cittanovese in questa 23a giornata. Proprio i rivali del Savoia hanno battuto la compagine allenata da Zito con un perentorio 3-0. Non un periodo positivo per la squadra di Cittanova, al nono posto in classifica ma con la vittoria che manca oramai da quattro turni. Le ultime tre giornate sono state deludente, caratterizzate da due sconfitte contro Nola e Savoia, oltre che al pareggio a reti inviolate con il Corigliano. Il dato più negativo riscontrato per gli uomini di Zito, è lo zero per quanto riguarda le reti realizzate in queste ultime tre giornate. Dato sicuramente incoraggiante per il Palermo di Pergolizzi. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 9 febbraio.

Cittanovese-Palermo streaming e diretta tv, dove vedere Serie D domenica 9 febbraio

Il match di Serie D girone I, Cittanovese-Palermo, in programma domenica 9 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Piattaforma streaming che detiene in esclusiva i diritti di questo match. Sarà dunque possibile vedere il match in streaming direttamente dai propri dispositivi grazie a Eleven Sports, piattaforma che mette a disposizione due tipi di abbonamento: mensile a 4,99€ e annuale a 49,99€. Buona visione!