Coppa Italia Serie C – La Juventus U23 vola in finale, la FeralpiSalò crolla nei supplementari

La Juventus U23 è la prima finalista della Coppa Italia di Serie C: la compagine di Pecchia, sconfitta in trasferta per 2-0 dalla FeralpiSalò nella semifinale d’andata, si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione imponendosi su quella gardesana per 4-0 dopo i tempi supplementari in quella di ritorno disputata al Moccagatta di Alessandria. L’impresa dei bianconeri è sancita dalle reti di Marchi (14’), Zanimacchia (14′ st e 10′ pts) e Rafia (15′ sts). Per conoscere l’avversario che contenderà il titolo alla Juventus U23 bisognerà attendere l’esito della sfida di ritorno tra Catania e Ternana in programma domani al Massimino. Nel match d’andata il complesso umbro si è imposto per 2-0.

Fabio Pecchia propone un 4-2-3-1 che in fase offensiva prevede Del Sole, Marchi e Portanova a sostegno di Brunori unica punta. Sul versante opposto Stefano Sottili si affida ad un 4-3-2-1 che in avanti presenta Scarsella e Maiorino alle spalle di Miracoli.

La gara non riserva particolari emozioni sino al 14′ quando la Juventus U23 si porta in vantaggio con Marchi: l’esperto attaccante si avventa su un pallone vagante al limite dell’area e lascia partire un rasoterra potente e preciso che si rivela irraggiungibile per Liverani. I bianconeri, protagonisti di un buon pressing sulla trequarti avversaria, fanno registrare una costante supremazia a livello territoriale senza però riuscire a creare altre nitide opportunità da rete. La FeralpiSalò si difende con ordine ed al 31′ si fa vedere in avanti: Nocchi viene impegnato da una punizione di Maiorino resa più insidiosa da una leggera deviazione di Portanova in barriera. Prima dell’intervallo gli ospiti vanno a segno con Scarsella ma il direttore di gara annulla la rete in quanto il centrocampista verdazzurro si era liberato in maniera irregolare di Di Pardo.

La FeralpiSalò inizia la ripresa in modo più propositivo ma a colpire è la Juventus U23: i bianconeri raddoppiano riequilibrando le sorti del doppio confronto con il subentrato Zanimacchia che provvede a pennellare all’incrocio dei pali una punizione da lui stesso conquistata. Gli ospiti avrebbero tre minuti più tardi la possibilità di dimezzare lo svantaggio ma Maiorino, ottimamente servito in profondità, si vede respingere la sua conclusione da distanza ravvicinata da Nocchi. La compagine gardesana si rende nuovamente pericolosa all’85’ con una gran battuta mancina da fuori area di Ceccarelli che sfila non lontano dal palo di sinistra della porta difesa da Nocchi. La Juventus U23 torna a proporsi al tiro allo scadere dei tempi regolamentari con una punizione di Zanimacchia deviata in angolo da Liverani. Si va quindi ai supplementari dove l’estremo difensore della FeralpiSalò si mette nuovamente in evidenza al 95′ opponendosi con bravura ad un tentativo di Marques abile ad incunearsi nel cuore dell’area bresciana. La Juventus U23 porta la qualificazione dalla sua parte al 110′ quando Zanimacchia si procura (fallo di Mordini) e trasforma un calcio di rigore. A chiudere i conti realizzando la rete del definitivo 4-0 è Rafia: l’esterno tunisino approfitta al meglio di uno sbandamento della retroguardia gardesana per presentarsi in area, eludere Liverani in uscita e depositare la sfera in rete.