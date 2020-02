Coppa Italia Serie C – Niente rimonta per il Catania: la Ternana raggiunge in finale la Juventus U23

Sarà la Ternana a contendere in finale alla Juventus U23 la Coppa Italia di Serie C: la compagine umbra, vittoriosa per 2-0 sul Catania nella semifinale d’andata, chiude sullo 0-0 la sfida di ritorno contro quella etnea andata in scena al Massimino garantendosi per la prima volta, come i bianconeri, l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione.

Cristiano Lucarelli si affida ad un 4-2-3-1 che in fase offensiva prevede Biondi, Mazzarani e Di Molfetta a supporto di Beleck unica punta. Sul fronte opposto Fabio Galli propone un 4-3-1-2 che in avanti presenta Furlan a sostegno del tandem d’attacco composto da Vantaggiato e Torromino. Il Catania prende subito in mano le redini del gioco. I rossazzurri, dopo un tentativo alto di Rizzo dal limite dell’area (4′), si vedono negare la rete da Tozzo bravo ad opporsi in uscita ad una girata sotto misura di Beleck (20′) ed a deviare in angolo una conclusione al volo da distanza ravvicinata effettuata da Di Molfetta (28′). La Ternana, votata ad una gara di contenimento, si fa vedere in avanti soltanto sul finire della prima frazione con un diagonale abbondantemente sul fondo di Vantaggiato (38′) e con una battuta dalla distanza di Torromino neutralizzata con sicurezza da Martinez (43′).

La ripresa, giocata a ritmi più bassi, non offre particolari spunti di cronaca sino al 62′ quando il Catania torna a proporsi al tiro con una conclusione di prima intenzione di Pinto deviata in angolo da Tozzo. I padroni di casa continuano a premere con generosità ma con scarsa efficacia. La Ternana, pressoché perfetta in fase difensiva, rischia nel prosieguo del match di capitolare soltanto all’84’ in occasione di un colpo di testa di poco a lato di Beleck sugli sviluppi di un cross di Calapai. Prima del triplice fischio finale il Catania resta in dieci per l’espulsione di Silvestri per un fallo su Partipilo.