È inarrestabile il PSG di Thomas Tuchel. Nell’ultima giornata di Ligue 1, i parigini hanno travolto per 4-2 il Lione al Parco dei Principi. Confermandosi come prima forza di questo campionato francese 2019/20. Insomma, lo stesso registro degli scorsi anni. Nonostante le pesanti assenze di Neymar e Thiago Silva, i parigini dominano il campo. A far rumore però c’è la situazione Icardi. Il bomber argentino non segna più come a inizio stagione e il club sta valutando se riscattarlo a fine stagione dall’Inter.

Dopo le fatiche di campionato, il PSG affronterà mercoledì 12 febbraio, il Dijon nei quarti di finale della Coppa di Francia. Un appuntamento da non fallire per la capolista di Ligue 1. Il Dijon occupa il quartultimo posto in campionato e non sembra essere un avversario temibile per Mbappe e compagni. Il pretendente di quest’anno però va a favore del Dijon, capace di battere il PSG nelle prime giornate di campionato per 2-1. Una prestazione che sarà stata studiata da entrambe le compagini. Desiderose di approdare in semifinale. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 12 febbraio.

Dijon-PSG streaming e diretta tv in chiaro, dove vedere Coppa di Francia 12 febbraio

Il match di Coppa di Francia, Dijon-PSG, valido per i quarti di finale della competizione, sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming grazie all’applicazione SI Smart, disponibile per tutte le Smart TV. Buona visione!