Dybala-PSG, ritorno di fiamma! L’argentino stanco di fare panchina alla Juve

L’ennesima panchina per Paulo Dybala contro il Verona in questa stagione, non è andata per niente giù all’argentino della Juventus. Paulo è stanco di non essere una prima scelta di Sarri e di vivere nell’ombra di Cristiano Ronaldo. Il meglio di se, la Joya lo offre quando il portoghese non è in campo. In questi giorni si è parlato spesso di rinnovo contrattuale tra l’ex Palermo e i bianconeri, ma il troppo turnover non piace al 10 bianconero. Stanco di entrare a gara in corso.

Sarri ritiene Dybala un calciatore importantissimo e il suo apporto nella Juve, è determinante anche senza gol. Sono solo 5 le reti siglate dal calciatore in Serie A quest’anno. Troppo poche per un giocatore come lui. Questi mal di pancia stanno portando il PSG di Leonardo a farsi avanti nuovamente per Dybala. E in estate un’altra offerta potrebbe arrivare.

Leonardo non molla Dybala, offerta in arrivo?

Dalla Francia arrivano notizie di un ritorno di fiamma da parte del PSG per l’argentino classe 1993. Le ultime prestazioni di Icardi stanno dando qualche perplessità alla dirigenza del PSG, così come a Thomas Tuchel. Qualora Icardi continui a non segnare, il PSG potrebbe prendere la decisione di non ricattare Icardi dall’Inter e puntare tutto su Dybala. Paratici potrebbe spingere per un rinnovo fino al 2025, ma a una sola condizione: Dybala dovrà essere un titolare fisso.