FC Barcelona – Preso Braithwaite come sostituto di Dembélé

Il FC Barcelona ha chiuso l’acquisto di Braithwaite, l’attaccante di 28 anni del Leganés che dovrà sostituire Ousmane Dembélé dopo il grave infortunio subito al tendine del bicipite femorale della gamba destra è stato acquistato nel pomeriggio di oggi. Per lui è pronto un contratto di due anni e mezzo. Trattandosi di una lesione di lunga durata, oltre i 5 mesi, la Liga aveva dato il benestare per l’acquisto di un giocatore in sostituzione anche se fuori dai termini di mercato. Unica condizione che fosse un calciatore della Liga o svincolato. Dopo un casting che ha coinvolto una serie di attaccanti, via via scartati, alla fine la scelta si è ridotta a due figure: Angel del Getafe e Braithwaite del Leganés. La scelta ultima è caduta sul danese-guyanese pepinero. Il suo profilo, maggiormente polivalente rispetto a Angel, puramente un nove, si adatta meglio alle esigenze del club blaugrana posto che, per necessità, potrà ricoprire sia il ruolo di punta centrale che di attaccante esterno. In questa stagione ha segnato otto reti così ripartite: 6 in Liga e 2 in Copa del Rey. Il nuovo giocatore si incorporerà al consunto azulgrana domani mattina dove parteciperà alla sessione di allenamento mattutina prevista alle ore 11:00. Per il giocatore è stata pagata la clausola rescissoria di 18 milioni, posto che il Leganés, non avendo altri attaccanti in squadra, a gennaio era stata ceduta l’altra punta a disposizione, non era disposta a intavolare alcuna trattativa. Martin Braithwaite non suscita grande entusiasmo tra la aficion del club, e non poteva essere diversamente trattandosi di un elemento che in nessun altro caso il Barça avrebbe acquistato. Un sondaggio lampo messo in rete dal diario Mundo Deportivo vede una percentuale pari all’80% di supporters blaugrana che si sono schierati contro questo acquisto.

Domani all’allenamento del matinal vedremo anche un’altra faccia nuova in prima squadra. Si tratta di Akieme, laterale sinistro del filial che si aggregherà alla prima squadra per la lesione agli adduttori di Jordi sofferta nella prima parte della gara disputata in casa contro il Getafe nel pomeriggio di sabato. Il laterale titolare dovrà stare ai box per 2-3 settimane e si perderà l’andata degli ottavi di Champions contro il Napoli. Akieme, 22enne canterano, ha doppio passaporto, spagnolo e della Guinea Equatoriale. Alto 1,75, il ragazzo è un tutto sinistro di buona velocità e tecnica. E’ dotato di buon scatto e progressione e ha suscitato una buona impressione nelle giovanili. La curiosità della giornata è che il ragazzo nel Barça B gioca con il numero 18 sulla maglia, guarda caso il medesimo numero indossato da Jordi in prima squadra. Da un 18 a un altro 18. L’assist c’è. Vedremo se anche in campo ci saranno altre similitudini tra il campione e il ragazzo.