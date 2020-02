Foggia-Brindisi streaming e diretta tv in chiaro, dove vedere Serie D domenica 16 febbraio

Il Foggia di Ninni Corda vuole la terza vittoria consecutiva. I rossoneri sono in un momento altamente positivo, dopo le vittorie contro Audace Cerignola e Taranto. L’obiettivo è quello di non fermarsi, così da mettere pressione alla capolista Bitonto, in questo campionato di Serie D girone H. Il Foggia ha solamente 5 punti in meno del Bitonto, ma è tallonato dal Sorrento. Indietro rispetto al Foggia di 4 punti.

La compagine di Corda, ha perso solamente una partita nelle ultime 12 disputate: lo stato di forma è notevole, ma il Bitonto va avanti spedito. Complice una difesa impenetrabile, con solamente 8 reti subite in 23 gare. Molte meno rispetto ai rossoneri (15 reti subite). Il prossimo match con il Brindisi ottavo in classifica e dunque lontano dalla zona “calda”, sarà di vitale importanza. Il Brindisi non vince da ben 8 gare e viene da due pareggi consecutivi contro Val d’Agri e Fidelis Andria. L’ultimo a reti inviolate. Avversario fattibile per la seconda della classe, che al Zaccheria non potrà fallire. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 16 febbraio.

Foggia-Brindisi streaming e diretta tv, dove vedere Serie D domenica 16 febbraio

Il match di Serie D girone H, Foggia-Brindisi, in programma domenica 16 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sull’emittente pugliese Canale 85. Collegamento a partire dalle 14:15. Per coloro che vogliano vedere il match in diretta streaming, ciò sarà possibile attraverso Eleven Sports. Piattaforma di streaming che detiene i diritti delle partite del Foggia in Serie D. Vi auguriamo una buona visione!