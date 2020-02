Non sono concessi passi falsi al Foggia di Ninni Corda. La capolista Bitonto in questo campionato di Serie D girone H, ha solamente tre punti in più dei rossoneri, letteralmente “assatanati” di riscatto dopo l’inattesa sconfitta esterna contro il Casarano per 1-0. Per fortuna del Foggia, il Bitonto viene da due risultati negativi contro Cerignola e Taranto, dove è riuscito a raccogliere solamente un punto. Tutto ancora aperto per il primo posto, utile per ottenere il pass diretto in Serie C.

Il Foggia è disposto a tutto pur di non passare per il play-off e vincere il campionato. Proprio per questo motivo non potrà fallire il prossimo impegno, contro il Nardò. Gli uomini di Manzillo, sono in zona play-out al quattordicesimo posto. Le ultime sei giornate disputate, sono state caratterizzate da 5 pareggi e una sconfitta con il Cerignola. Un bottino non proprio soddisfacente e che galvanizza il Foggia, obbligato alla vittoria per proseguire il proprio cammino verso la Serie C. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 1 marzo.

Foggia-Nardò streaming e diretta tv, dove vedere Serie D domenica 1 marzo

Il match di Serie D girone H, Foggia-Nardò, in programma domenica 1 marzo, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del Foggia in Serie D. Eleven Sports permette di seguire le partite della squadra pugliese attraverso due pacchetti: mensile+Foggia a 5,99€, annuale+Foggia a 54,99€. Oltre a questa piattaforma, il match sarà disponibile in streaming anche su LIVE NOW. Buona visione!