Varie squadre posizionate nella zona alta di classifica in Serie B, si affronteranno questo sabato. Il Frosinone di Alessandro Nesta – secondo in classifica – se la vedrà con la Salernitana di Giampiero Ventura, compagine che milita in quinta posizione. Sono 4 i punti che separano le due squadre, determinate a raggiungere l’obiettivo Serie A. La squadra di Nesta è in questo momento un rullo compressore impossibile da fermare: 5 vittorie consecutive e zero gol subiti in queste ultime cinque gare.

Un biglietto da visita niente male e che è arrivato forte e chiaro a Ventura. L’esperto tecnico italiano avrà studiato in lungo e in largo il Frosinone di Nesta, cercando di carpirne i segreti assieme al suo staff. La Salernitana ha perso solamente una gara nelle ultime sei disputate, ed è reduce da una vittoria risicata per 1-0 contro il Livorno. Firmata Djuric, il bomber bosniaco agli ordini di Ventura e che ha messo a segno nove reti in questo campionato di Serie B 2019/20. Calcio d’inizio ore 18, sabato 29 febbraio.

Frosinone-Salernitana streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 29 febbraio

Il match valido per il campionato di Serie B, Frosinone-Salernitana, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto. DAZN mette a disposizione degli abbonati l’applicazione dedicata, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!