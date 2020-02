Inter-Ludogorets probabili formazioni: turnover in vista della Juventus?

Inter-Ludogorets. Alle ore 21 di giovedì 27 febbraio si giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vedranno in campo l’Inter di Antonio Conte e il Ludogorets di Pavel Vrba. L’Inter è pronta a staccare il pass per gli ottavi di finale partendo dal 2-0 iniziale della gara di Razgrad che si è giocata giovedì scorso in Bulgaria. I nerazzurri nel turno scorso di campionato hanno riposato, visto il rinvio del match di campionato contro la Sampdoria, rinviato a causa del coronavirus; mentre i bulgari hanno giocato domenica pomeriggio nel campionato bulgaro, pareggiando in trasferta.

Dopo aver indicato dove vedere Inter-Ludogorets in diretta tv, ecco le ultime sulle formazioni in questa andata degi sedicesimi di finale di Europa League delle due squadre.

Inter-Ludogorets, probabili formazioni sedicesimi di Europa League

FORMAZIONE INTER- Conte si affiderà al consueto 3-5-2 ma con qualche cambiamento in vista anche dell’importante sfida-scudetto di domenica sera contro la Juventus. Davanti a Padelli che difenderà probabilmente per l’ultima volta la porta nerazzurra prima del rientro di Handanovic, previsto per domenica, i tre difensori saranno D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni; sugli esterni agiranno Moses e Biraghi con Barella, Borja Valero ed Eriksen in mezzo al campo; i due attaccanti dovrebbero essere Sanchez e Lukaku, anche se il belga potrebbe riposare o probabilmente giocare solo 45 minuti. Non saranno della partita Esposito, Gagliardini e Sensi, mentre Lautaro è squalificato.

FORMAZIONE LUDOGORETS- Vrba dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Iliev tra i pali; i due terzini saranno Cicinho e Nedyalkov con Terziev e Grigore al centro della difesa; in mediana spazio per Anicet e Badji con Lukoki, Marcelinho e Wanderson alle spalle dell’unica punta Keseru. Nei bulgari assente Anicet.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.