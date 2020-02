Juve Stabia-Crotone streaming e diretta Dazn, dove vedere Serie B sabato 15/02

Juve Stabia-Crotone streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B sabato 15/02. Sabato 15 febbraio 2020 al Penzo di Venezia si affrontano i campani e i calabresi nell’incontro valido per la 5° giornata di ritorno del campionato di Serie BKT. Dopo aver vinto tre partite di fila in casa, la Juve Stabia è caduta tra le mure amiche contro il Perugia. Ora appuntamento di nuovo al “Romeo Menti”, con il Crotone che cerca tre punti lontano dallo Scida per restare in corsa promozione. Ma non sarà una partita semplice per gli ospiti, nel fortino di Castellamare: come finirà? Arbitra l’incontro il sign. Luca Massimi della sezione di Termoli. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Germoni; Mallamo, Calò, Addae; Bifulco, Canotto, Forte. Allenatore: Caserta

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Armenteros, Simy. Allenatore: Stroppa

Juve Stabia-Crotone, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Alberto Santi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Alfonso Maria Avagliano. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Romeo Menti di Castellamare di Stabia con Alfonso Maria Avagliano e i suoi ospiti.

La sfida del Romeo Menti sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Juve Stabia-Crotone su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Juve Stabia-Crotone in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.