Lione-Juventus streaming gratis e diretta tv Champions League, dove vedere il match 26 febbraio

Lione-Juventus, i bianconeri cercano un risultato positivo in terra francese. È finalmente tempo di ottavi di finale di Champions League e gli uomini di Sarri ci arrivano dopo aver vinto agevolmente il proprio raggruppamento contro Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. La conquista della coppa dalle grandi orecchie è il grande obiettivo di Cristiano Ronaldo e compagni, il test contro i francesi è il primo step da affrontare. I padroni di casa di Rudi Garcia costituiscono un impegno sulla carta agevole ma guai a sottovalutarli dal momento che sono riusciti a qualificarsi a classificarsi secondi in un girone non facile con Zenit, Lipsia e Benfica. Il match Lione-Juventus, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, si gioca mercoledì 26 febbraio alle ore 21 nel Groupama Stadium della città francese. Si registrano quattro precedenti in gare ufficiali tra le due squadre con tre successi dei bianconeri e un pareggio.

Dove vedere Lione-Juventus, diretta tv e streaming

Il match Lione-Juventus sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.