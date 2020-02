Ludogorets-Inter diretta tv e streaming: attenzione all’orario

LUDOGORETS-INTER DIRETTA TV E STREAMING: VERSO IL MATCH

Ludogorets e Inter si affronteranno giovedì 20 Febbraio alle ore 18:55 per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il percorso dell’Inter in Europa continua, dopo l’eliminazione dal girone di Champions League, per i nerazzurri si sono aperte le porte dell’Europa League. Il sorteggio ha decretato che l’avversario dei nerazzurri sarà il Ludogorets. La squadra bulgara è in testa con ampio margine nel proprio campionato e potrà contare sull’apporto dei propri tifosi, in quanto la gara di andata si giocherà al Ludogorets Arena di Razgrad. Il ritorno dei sedicesimi di finale tra le due squadre è invece previsto per giovedì 27 Febbraio a San Siro.

LUDOGORETS-INTER DIRETTA TV E STREAMING: OCCHIO ALL’ORARIO

La sfida di Europa League di giovedì 20 Febbraio tra Ludogorets e Inter si disputerà alle 18:55. È stata scelta questa fascia oraria per vari motivi organizzativi sia della competizione, che di entrambe le squadre. Per i nerazzurri si tratta di una sfida delicata e soprattutto di una trasferta difficile, non solo sul campo. La città di Razgrad non possiede alcun aeroporto, l’Inter dunque atterrerà in una città vicina e sarà costretta ad un lungo viaggio in autobus sia all’andata che al ritorno. Da qui nasce la decisione del club nerazzurro di pernottare in Bulgaria, nonostante l’orario del match sia nella fascia pomeridiana, e non in quella serale.

LUDOGORETS-INTER DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

Passiamo a dove vedere il match. La partita sarà trasmessa da Sky Sport, su Sky Sport 1 al canale 201 del decoder Sky, e sul canale 203 del pacchetto Sky Calcio. La diretta streaming è gratuita per tutti gli abbonati a Sky, sarà disponibile tramite l’app di Sky Go, disponibile per tablet, smartphone e pc. Nessuna diretta gratuita sulla tv generalista dunque. Più fortunati saranno i tifosi della Roma che potranno seguire la gara della propria squadra contro il Gent alle ore 21:00 su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre).