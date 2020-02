Manchester City shock: escluso dalle coppe europee per 2 anni!

Notizia clamorosa che proviene dalla UEFA. Il massimo organo calcistico europeo, ha deciso di escludere il Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni. Oltre alla esclusione, gli Sky Blues dovranno pure pagare una multa di 30 milioni di euro. La decisione della UEFA è stata presa per via della violazione delle regole del Fair Play Finanziario da parte della squadra inglese. In effetti, tale decisione era nell’aria dato che il City aveva trasgredito le regole più di una volta. Acquistando calciatori costosissimi ogni anno e in elevata quantità. A colte aggirando pure le regole.

Questa volta, la UEFA non è stata clemente e ha deciso per una esclusione biennale. Un segnale forte anche per le concorrenti, le quali dovranno stare molto attente alla lista della spesa la prossima estate.

Duro colpo, ma la società inglese farà ricorso

Dopo tale decisione, c’è da aspettarsi un ricorso da parte della società inglese per evitare una eventuale fuga di top players. L’obiettivo del City, è infatti quello di vincere la Champions League e qualora Guardiola non dovesse riuscirci quest’anno, non potrebbe più averne l’opportunità nei prossimi due anni. Se un’eventuale ricorso non verrà accolto dagli organi competenti, alcuni calciatori potrebbero decidere di lasciare il club. Kevin De Bruyne e Raheem Sterling su tutti. Questo fatto, spingerà il City a fare di tutto pur di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie quest’anno?