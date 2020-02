Mbappe, niente Juve: il PSG propone un rinnovo monstre

Ennesima prestazione sopra le righe per Kylian Mbappe. Il suo PSG si è sbarazzato piuttosto agevolmente del Dijon in Coppa di Francia, rifilando un sonoro 6-1 ai malcapitati avversari. Semifinale assicurata dunque per i parigini, oramai sempre più dominatori in Francia. Kylian ha marcato un gol dei suoi in velocità per poi propiziarne degli altri. Una prestazione da incorniciare, ma a ciò, il classe 1998 ci ha abituati oramai. Il suo futuro a Parigi è ancora incerto: tre top clubs hanno messo gli occhi su di lui. Real Madrid, Liverpool e Juventus sono pronte a fare carte false pur di strapparlo al PSG, ma il presidente Al-Khelaifi vuole tenersi stretto l’ex Monaco.

Secondo AS, la società parigina è determinata a proporre un ricchissimo rinnovo di contratto a Mbappe, così da convincerlo a rimanere sotto la Torre Eiffel. Kylian però non è convinto. Vuole delle garanzie e qualora non arrivasse la vittoria in Champions nemmeno quest’anno, l’addio potrebbe essere realtà.

Rinnovo in linea con gli stipendi di CR7 e Messi?

L’obiettivo di Al-Khelaifi è quello di presentare l’offerta al calciatore prima di Euro 2020, dove Mbappe sarà impegnato con la sua Francia. Rumors affermano che la cifra annuale per il giocatore, potrebbe avvicinarsi a ben 50 milioni di euro all’anno. Un qualcosa di incredibile per un giocatore di appena 21 anni. La società francese non ci sta a cedere il pezzo più pregiato del calcio mondiale e vuole costruire il futuro del club intorno a lui. Ciò basterà per convincere Kylian?