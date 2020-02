Milan-Juventus. Alle ore 20.45 allo stadio ‘San Siro’ il Milan di Stefano Pioli ospita la Juventus di Maurizio Sarri, il match è valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia. L’altra semifinale è in programma il 12 febbraio tra Inter e Napoli, sempre a ‘San Siro’. I rossoneri devono scrollarsi di dosso il macigno pesante della sconfitta in rimonta nel derby di domenica scorsa contro l’Inter e devono ripartire in Coppa Italia, che è diventato un vero e proprio obiettivo stagionale. Milan che giunge a questa semifinale dopo aver eliminato la Spal agli ottavi per 3-0 e il Torino ai quarti dopo il 4-2 dei tempi supplementari. Momento non facile anche per la Juventus che deve dimenticare la sconfitta di sabato sera al ‘Bentegodi’ di Verona per 2-1 e devono accantonare al momento l’aggancio dell’Inter in vetta alla classifica e con la Lazio a meno 1. Il match di ritorno si giocherà mercoledì 4 marzo.

Milan-Juventus sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coaudiuvato dai signori Bindoni e Fiorito, mentre il quarto uomo sarà Chiffi, mentre al Var ci sarà Nasca con Vivenzi, assistente Avar.

Milan-Juventus, le probabili formazioni. QUI MILAN- Pioli si affiderà al 4-4-2 con Donnarumma in porta; Conti e Theo Hernandez saranno i due terzini con Kjaer e Romagnoli al centro della difesa; sugli esterni ci saranno Castillejo e Calhanoglu con Kessie e Bennacer in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Ibrahimovic e Rebic. QUI JUVENTUS- Sarri risponderà con il 4-3-1-2 con Szczesny in porta: Cuadrado ed Alex Sandro saranno i due terzini con Bonucci e de Ligt al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Bentancur, Pjanic e Rabiot; Ramsey agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Cristiano Ronaldo e Dybala.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Pioli.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

Milan-Juventus, come seguire il match in tv e streaming

Milan-Juventus, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai 1. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

Milan-Juventus, i precedenti. Il bilancio dei confronti in Coppa Italia tra rossoneri e bianconeri è di 25 confronti con 11 successi della Juventus, 7 pareggi e 7 vittorie del Milan. Sono 9 invece le sfide di Coppa Italia a ‘San Siro’ con il bilancio in perfetta parità: 3 vittorie rossonere, 3 pareggi e 3 vittorie bianconere.