Monopoli-Rieti streaming e diretta tv, dove vedere Serie C mercoledì 26 febbraio

Questo mercoledì di Serie C girone C, sarà regolarmente disputato nonostante il contagio nel nord Italia, dovuto al coronavirus. Il Monopoli di Giuseppe Scienza vuole tornare a vincere, dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Sicula Leonzio, squadra che milita nei bassifondi di questo campionato. La scorsa sconfitta è costata il secondo posto al Monopoli, scavalcato ora dal Bari. La zona play-off è ancora ben sigillata, così come sono intatte le speranze di approdo in Serie B.

Non desta particolari preoccupazioni il prossimo avversario del Monopoli: il fanalino di coda Rieti, quasi rassegnato alla retrocessione in Serie D. Le 67 reti subite e i 12 punti in classifica, ottenuti in 27 giornate, rappresentano la brutta stagione del Rieti, che viene da tre sconfitte consecutive. Non un periodo particolarmente brillante, anche se nel match d’andata, il Monopoli ebbe la meglio solamente grazie a un gol di Jefferson. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 26 febbraio.

Monopoli-Rieti streaming e diretta tv, dove vedere Serie C girone C mercoledì 26 febbraio

Il match di Serie C girone C, Monopoli-Rieti, in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma tv online detiene i diritti dei campionati di Serie C per questa stagione. Eleven Sports rende disponibili due abbonamenti: mensile a 4,99€ e annuale a 49,99€. Buona visione!