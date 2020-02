Napoli-Barcellona streaming e diretta tv in chiaro, dove vedere Champions League martedì 25 febbraio

Il Napoli targato Gennaro Gattuso sembra convincere tutti finalmente. La vittoria di Brescia è la seconda consecutiva dopo quella con il Cagliari. Ciò che ci voleva prima del difficilissimo impegno di martedì prossimo, nell’ottavo di finale d’andata di Champions League. I partenopei affronteranno il Barcellona di Leo Messi al San Paolo, in un match che regalerà tante emozioni al fuoriclasse argentino. Per Leo è la prima volta a Napoli, nello stadio dove il suo più grande idolo Diego Amando Maradona, ha vinto due scudetti.

I confronti tra la pulga e el pibe de oro sono sempre attuali. Dunque ci sarà da aspettarsi lo stesso alla vigilia di questo importante match, che vede i blaugrana come favoriti, nonostante il momento attuale non brillantissimo. Gli uomini di Setien, sono al secondo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Real Madrid. Dopo la figuraccia dello scorso anno in semifinale con il Liverpool, il Barcellona farà di tutto pur di portare a casa la Champions. Il Napoli non sarà per Messi & co. un’avversario facile, avendo battuto per 2-0 proprio il Liverpool al San Paolo. Nel girone eliminatorio prima di questi ottavi. Calcio d’inizio ore 21, martedì 25 febbraio.

Napoli-Barcellona streaming e diretta tv, dove vedere Champions League martedì 25 febbraio

Il match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League, Napoli-Barcellona, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky. La piattaforma detiene i diritti di tutta la Champions League 2019/20, il match però non sarà in esclusiva. La diretta tv in chiaro sarà disponibile su Canale 5. Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!