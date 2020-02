Sarà una domenica avvincente quella che vedrà contro Palermo e Messina. Il derby siciliano in programma al Barbera, ospiterà due squadre che hanno tanta voglia di riscatto. I rosanero sono al primo posto in Serie D girone I con 51 punti. Un buon vantaggio nei confronti della seconda della piazza, il Savoia. Lontano dai palermitani di 5 punti. Un vantaggio buono, ma che deve essere mantenuto e vincere contro il Messina di Karel Zeman. Terzo posto per i messinesi, staccati di molto dal Palermo. Sono 39 infatti i punti finora racimolati da parte degli uomini di Zeman, indietro rispetto alla capolista ma in piena zona play-offs.

Entrambe le squadre vengono da almeno due risultati molto positivi. Il Messina ha vinto le ultime tre partite con Palmese, Corigliano e Biancavilla. Realizzando 5 reti e subendone zero. Numeri che non spaventano il Palermo, reduce da due vittorie con Roccella e Marina di Ragusa. Senza subire reti. Due squadra in grande salute e che promettono spettacolo in questa domenica di calcio siciliana. Calcio d’inizio ore 15, domenica 2 febbraio.

Palermo-Messina diretta tv e streaming, dove vedere Serie D domenica 2 febbraio

Il match di Serie D girone I, Palermo-Messina, in programma domenica 2 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Su questa piattaforma, sono disponibili due abbonamenti: uno da 4,99€ mensile e quello annuale da 49,99€. Buona visione!