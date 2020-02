Passi falsi come quello di domenica scorsa con il Licata, non sono più tollerati per il Palermo. La sconfitta per 1-0 patita dagli uomini di Pergolizzi, ha scatenato polemiche ma ha anche caricato a molla i rosanero. Determinati a chiudere il discorso promozione al più presto possibile. La terza sconfitta in questo campionato di Serie D girone I, arriva dopo una striscia di cinque vittorie consecutive.

Uno schiaffo che può essere dimenticato del tutto vincendo la prossima gara in programma al Barbera, contro il Nola 1925. Squadra all’ottavo posto in classifica, ma che lotta ancora per un posto utile nei play-off. Impegno insidioso, ma il Palermo sa come si batte il Nola 1925, mandato KO all’andata grazie al gol di Lancini. Il match fu molto combattuto e contraddistinto anche da nervosismo. Il Nola 1925 è una compagine in forma in questo momento, venendo da due vittorie consecutive per 4-1 con Corigliano e Biancavilla. In grande spolvero Poziello, autore di tre reti in due gare. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 1 marzo.

Palermo-Nola 1925 streaming e diretta tv, dove vedere Serie D domenica 1 marzo

Il match di Serie D girone I, Palermo-Nola 1925, in programma domenica 1 marzo alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti delle partite del Palermo in Serie D. Eleven Sports mette a disposizione degli abbonati due abbonamenti: mensile+Palermo a 5,99€, annuale+Palermo a 49,99€. Buona visione!