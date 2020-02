Pistocchi ironico su Twitter: “La UEFA ha copiato una mia idea!”

Sono stati tanti i protagonisti di questi primi due ottavi di finale d’andata di Champions League. Indubbiamente, il nome più altisonante balzato in tutti i giornali del mondo, è quello di Haaland. Attaccante norvegese del Borussia Dortmund, capace di siglare due reti al PSG dei fenomeni Neymar e Mbappe. Il premio di Man of the Match della gara, nessuno glielo poteva togliere e tale riconoscimento gli è stato conferito dalla UEFA.

Infatti, il massimo organo calcistico europeo ha creato il premio Man of the Match, che si assegna al miglior giocatore in campo di ciascuna partita disputata in questi di due ottavi di finale di Champions League. Un premio che è clamorosamente mancato nelle scorse edizioni nell’Europa che conta.

Pistocchi rivendica la “paternità” del premio

Il giornalista italiano, Maurizio Pistocchi, ha rivendicato la “paternità” di questo premio, tramite un post via Twitter:

“L’UEFA ha istituto il premio Man of the Match nelle gare di Champions League. Esattamente 20 anni dopo che il sottoscritto lo aveva ideato per la Serie A: si chiamava “Migliore in campo Tele+” e veniva scelto da una giuria formata da giornalisti accreditati”. La UEFA avrà dunque rubato l’idea al nostro Maurizio Pistocchi? Coincidenza o solo un caso?