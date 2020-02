Ramsey-Manchester United: il gallese pedina di scambio per arrivare a Pogba?

La storia tra Aaron Ramsey e la Juventus, non ha funzionato. Il gallese arrivato dall’Arsenal, avrebbe dovuto portare tanta qualità alla squadra di Maurizio Sarri, ma il suo apporto non è stato all’altezza delle aspettative. Il presunto colpo a parametro zero della scorsa stagione, non si è rivelato tale e ora la Juventus vuole in qualche modo piazzare Ramsey in un’altro club. Magari arrivando a un’altro calciatore, tanto desiderato da staff, dirigenza e tifosi: Paul Pogba.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Manchester United sta seguendo con attenzione la situazione dell’ex Arsenal a Torino. I Red Devils sono fortemente interessati alle prestazioni di Ramsey e il gallese potrebbe essere inserito nella trattativa Pogba. Il francese sta recuperando da un’infortunio, ma tramite il suo agente Mino Raiola, ha fatto sapere chiaramente di non voler rimanere un minuto di più in Inghilterra.

Ramsey vale 40 milioni di euro, il contratto di Pogba scade nel 2021

Il valore di mercato attuale di Ramsey, si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Cifra che farebbe comodo alla Juventus per ammortizzare l’acquisto Pogba. Il francese campione del mondo ha il contratto in scadenza nel 2021, e la mossa Ramsey sarebbe consona per strapparlo allo United a fine stagione. Il nodo tra il polpo e i Red Devils, si sta per sciogliere.