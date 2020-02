Zidane punta a vincere tutto e il suo Real Madrid pare avere i mezzi giusti per farlo. Dopo una campagna acquisti all’insegna della gioventù, nessuno avrebbe scommesso in Real ancora in corsa per il triplete. Invece la Casa Blanca sta sorprendendo tutti e il quarto di finale di Coppa del Re, contro la Real Sociedad, sarà un appuntamento da non fallire. Questo giovedì, il Real potrà tornare a contare sull’acquisto all’occhiello dello scorso mercato estivo: Eden Hazard. Il belga è assente oramai da oltre 70 giorni, ma scalpita per rientrare in campo. Cercando di mostrare le sue doti indiscusse, ancora nascoste in questo primo anno al Bernabeu.

La Real Sociedad è una delle sorprese di questa stagione di calcio in Spagna. Gli uomini da tenere d’occhio sono senz’altro Odegaard – grande ex Madrid e promessa del calcio – e Isak. Il match dunque si profila molto bello e avvincente. Soprattutto per la tanta qualità presente in campo. Calcio d’inizio ore 19, giovedì 6 febbraio.

Real Madrid-Real Sociedad streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re giovedì 6 febbraio

Il match di Liga, Real Madrid-Real Sociedad, in programma giovedì 6 febbraio alle ore 19, non sarà trasmesso in streaming o diretta tv, da nessuna emittente tv in Italia. DAZN e Mediaset infatti possiedono i diritti della Coppa del Re, ma sarà visibile solo in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Giappone. Vi consigliamo di seguire il live del match attraverso le pagine Facebook o Instagram dei due club.