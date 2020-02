I tifosi della Real Sociedad hanno ancora negli occhi l’impresa compiuta al Bernabeu la settimana scorsa. La squadra allenata da Alguacil ha eliminato nei quarti di finale di Coppa del Re, il quotatissimo Real Madrid di Zinedine Zidane. Grazie a un rocambolesco 4-3. Ciò però che ha impressionato, è la qualità dei giocatori giovani a disposizione di questa grande realtà. Su tutti spiccano il norvegese Odegaard e lo svedese Isak. Entrambi nordici, il primo ha un passato nel Real Madrid ma l’esplosione definitiva è avvenuta quest’anno. Le sue giocate stanno infiammando l’Anoeta ogni domenica. Stesso discorso vale per Isak, paragonato in Svezia ad attaccanti del calibro di Zlatan Ibrahimović. Le qualità insomma sono indiscutibili, ma dove vuole arrivare questa Real Sociedad?

Sicuramente la vittoria in Coppa del Re può essere alla portata di questa compagine, che giovedì 13 febbraio affronterà il Mirandes di Iraola nelle semifinali. Squadra che milita nella Segunda División spagnola e che ha eliminato il Villarreal nei quarti. Imponendosi per 4-2. Avversario dunque da tenere d’occhio data la grande attitudine offensiva. Calcio d’inizio giovedì 13 febbraio, ore 21.

Real Sociedad-Mirandes streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re giovedì 13 febbraio

Il match valido per le semifinali di Coppa del Re, Real Sociedad-Mirandes, in programma giovedì 13 febbraio, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. DAZN e Mediaset detengono i diritti della Coppa del Re, ma hanno reso disponibile la visione dei match solamente in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Giappone. Vi consigliamo di seguire la diretta live presente nelle pagine Facebook e Instagram di entrambe le squadre.