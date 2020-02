La corsa al play-off per accedere in Serie B, continua per il Modena di Magnani. I gialloblù sono all’ottavo posto in Serie C girone B, e la posizione sembra abbastanza agevole per ambire all’obiettivo spareggio. Il primo posto è oramai sigillato dal Vicenza che mantiene il primo posto isolato con 57 punti. Dopo un periodo piuttosto negativo, il Modena è tornato alla vittoria la giornata scorsa contro la Sambenedettese con l’1-0 firmato Spaviero nei minuti finali del match. Prima di questo successo, le due sconfitte contro Vicenza e FeralpiSalo, e il pari interno con l’Imolese, avevano fatto perdere terreno ai modenesi che questo sabato possono dire la loro con il Rimini. Ultimo in classifica.

Il Rimini di Giovanni Colella è il fanalino di coda di questo campionato di Serie C girone B, ma la speranza di risalire la china – almeno per andare in zona play-out – è ancora viva. Infatti, tale zona dista solamente un punto e la compagine riminese viene da due pari consecutivi con Carpi e Gubbio. Dunque tutto è ancora possibile nelle zone basse della classifica, anche se una vittoria contro il Modena sembra assai improbabile per i biancorossi. Calcio d’inizio ore 15, sabato 15 febbraio.

Rimini-Modena streaming e diretta tv, dove vedere Serie C sabato 15 febbraio

Il match di Serie C girone B, Rimini-Modena, in programma sabato 15 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti: il primo è mensile a 4,99€ al mese, mentre annuale ammonta a 49,99€. Buona visione!