Peccato, perche’ questa volta lo straordinario ed inimitabile popolo giallorosso ,almeno fino a prima della sosta natalizia , aveva creduto e sognato in una stagione migliore della precedente, ma come spesso capita nella capitale ci si lascia andare a facili entusiasmi per poi ritrovarsi storditi come quando un pugile veniva atterrato da una bordata di Mike Tyson.Indubbiamente I molteplici infortuni hanno minato il loro cammino e vuoi o non vuoi se ogni domenica si schiera una formazione diversa per cause di forza maggiore la squadra ne risente palesemente.I sette punti di ritardo dalla Juve prima dello stop di dicembre avevano portato I tifosi e la stessa societa’ ad ambire quanto meno ad un torneo onorevole e combattuto fino alla fine ,ma ahiloro presto la realta’ ha presentato l’amaro conto, e dovendo essere onesti questo team non e’ pronto per il grande salto in alto che tutti attendono da molto tempo ;mai come in questa stagione la As.Roma e’ diventata sul serio la seconda societa’ della capitale , perche’ la Lazio sta’ dimostrando con ampio merito e tenacia e sopratutto costanza nei risultati, di essere un gradino sopra I giallorossi, come dire, usando una metafora, che le aquile quest’ anno volano ad altissima quota sulla testa dei lupi, e per chi vive a Roma Dio solo sa quanto sia frustrante ed umiliante avere tutto questo ritardo in classifica dai biancocelesti a cui comunque va riconosciuta la superiorita’ obbiettivamente parlando.Non basta pareggiare a Milano contro L’Inter oppure dominare il derby e vincere contro il Napoli in crisi per affermare di essere diventati grandi , se poi si rilanciano squadre al tracollo come il Torino , il Sassuolo , consentendo inoltre anche al buon Bologna di vincere all’Olimpico facendo del male psico-fisico e spirituale ai propri beniamini , perche’ sostenere questa Roma ,in crisi da molti anni ormai(tolta la felice parentesi Champions e l’annata Spallettiana) , e’ un atto di vera fede e amore nonche’ masochismo .Se Fonseca e la societa’ seguissero una telecronaca di Roma-news su fb.capirebbero quante amarezze portano nelle case delle persone le loro indecenti prestazioni sul campo.Il mister sembra essersi fatto irretire dalla magia e dai bagliori della citta’ che quando vinci ti perdona tutto ,anche gli errori ,ma se perdi ripetutamente ed inaspettatamente meglio andare per altri lidi.Magari e’ giusto sfogarsi per rimarcare gli errori arbitrali ma intanto dimostra sul campo che sai giocare e che ci hai messo l’anima per raddrizzare le partite in cui si perde gia’ dopo pochi minuti, perche’ un professionista non deve mai procurarsi alibi o trincerarsi dietro aI torto delle giacchette gialle o nere altrimenti si trasmette allo spogliatoio che si perde per colpa degli arbitri e non per I propri demeriti .

Adesso visto che il centrocampo della squadra e’ da qualche anno il tallone d’achille ,perche’ mai si e’ lasciato partire Florenzi , che caratterialmente forse non sara’perfetto(ma chi lo e’?), ma rappresenta o rappresentava l’ultima bandiera e allo stesso tempo cuore della magica , che seppur non trovasse spazio adeguato era un riferimento importante per I suoi compagni almeno sul rettangolo di gioco.

Pesano certamente le assenze di Zaniolo e non ultima quella di Pellegrini per squalifica e mettiamoci pure Diawara che seppur mai al top ,e’ sempre un vero centrocampista oltre che di sostanza, lo e’ anche in qualita’ se sta bene(tralasciando anche tutti gli altri infortuni di giocatori chiave).Per tutte queste ragioni Petrachi e Fonseca non dovevano privarsene (di Florenzi intendo)perche’ adesso sarebbe stato il suo momento d’oro per aiutare la compagine.Ma ahinoi le cose non vanno mai come le auspicano I supporters ,ma sempre in base alle esigenze economiche dell’entourage romanista e del singolo giocatore .Caro mister non si lasci travolgere dai media e non ascolti nessuno ritrovi la bussola e si rimetta in careggiata perche’ mancano ancora tante partite ed il quarto posto non e’ ancora compromesso del tutto ; ricordandosi sempre che in Europaleague bisogna dimostrare di valere qualcosa e di crederci sempre fino in fondo anche quando tutti ormai ti danno per spacciato .L’auspicio e’ quello di riuscire a rimotivare I suoi ragazzi, che sono sempre degli ottimi professionisti , ponendo loro degli obbiettivi raggiungibili senza creare troppe aspettative tra I tifosi ,perche’ se una squadra vale il 4to o 6to posto non la puoi illudere di valere di piu’ , in questo modo anche I tifosi stessi saranno piu’ sereni nell’accettare le batoste degli ultimi tempi che gridano vendetta.Concludo con un Forza Roma anche quando c’e’ la tempesta, e si spera che da adesso in avanti il condottiero Fonseca la riporti su acque piu’ tranquille.!!!!!!⚽⚽⚽⚽⚽⚽🥅🥅🥅🥅🥅🥅