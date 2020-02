Domina l’equilibrio in questo campionato di Serie B 2019/20. Se il Benevento è saldamente al primo posto con i suoi 51 punti, le altre squadre inseguitrici sono tutte appaiate e dal decimo posto in su, tutte possono aspirare all’accesso diretto alla Serie A. Infatti, il secondo posto utile per la promozione, è alla portata di tutti. Pure per la Salernitana di Gianpiero Ventura.

La compagine allenata dall’ex tecnico della Nazionale italiana è momentaneamente al sesto posto con 33 punti. Esattamente a -4 dal secondo posto, occupato dal Crotone. La Salernitana viene da tre risultati utili consecutivi: due vittorie consecutive con Pescara e Cosenza, seguite dall’ottimo pareggio con il Benevento capolista. Il prossimo impegno per gli uomini di Ventura, è tutto sommato agevole: il Trapani penultimo in classifica – reduce dal KO in casa con il Cittadella – non pare essere un avversario temibile.

SEGUI SALERNITANA-TRAPANI IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

I siciliani hanno la peggior difesa della Serie B, avendo subito ben 41 reti in 22 gare. Il bomber agli ordini di Ventura, Djuric, si sta preparando per tornare al gol dopo quello realizzato nell’ultima gara con il Benevento. A Salerno sperano che questa volta il bosniaco, sia decisivo. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 10 febbraio.

Salernitana-Trapani streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedì 10 febbraio

Il match di Serie B, Salernitana-Trapani, in programma lunedì 10 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti della Serie B 2019/20 e per gli abbonati, sarà possibile vedere il match in streaming grazie anche l’app DAZN dedicata. Facilissima da scaricare, l’app permetterà di vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!