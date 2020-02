Tenta l’impresa il Salisburgo dell’americano Marsch in Europa League. Dopo aver impressionato in Champions League, gli austriaci si sono ritrovati orfani di Haaland a gennaio. L’attaccante norvegese si è accasato al Borussia Dortmund, dove sta meravigliando le platee tedesche e internazionali. Cosa che aveva fatto anche con la maglia dei Red Bull’s, che però senza di lui hanno perso i sedicesimi di finale d’andata in Europa League malamente, contro l’Eintracht Francoforte.

I tedeschi si sono imposti per 4-1 nel match d’andata, ipotecando di fatto il passaggio del turno grazie a una tripletta di uno scatenato Kamada. Sicuramente l’osservato speciale per la gara di ritorno alla Bullen Arena. In questi ultimi anni, entrambe le squadre hanno avuto degli ottimi risultati in Europa League, approdando nelle fasi finali. Dunque, entrambe le compagini sono altamente attrezzate per questa competizione che ogni anno riesce a dare emozioni e tanto spettacolo. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 27 febbraio.

Salisburgo-Eintracht Francoforte streaming e diretta tv, dove vedere Europa League giovedì 27 febbraio

Il match di Europa League, Salisburgo-Eintracht Francoforte, in programma giovedì 27 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!