Sancho l’anti Mbappe, lo United pronto a sacrificare De Gea?

In questo momento, il calcio inglese in quanto a talenti non può lamentarsi. La Nazionale inglese è senza dubbio ricca di calciatori, come Sterling, Kane, Rashford e l’ala del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Il fuoriclasse britannico sta meravigliando sia in Germania che in Champions League, dove negli ottavi di finale d’andata contro il PSG, ha oscurato la stella luminosa di Kylian Mbappe. Sancho ha delle caratteristiche che per certi versi possono ricordare il francese, anche se a livello di numeri e trofei vinti, non può ancora avvicinarsi al campione del mondo 2018.

Troppo presto per fare dei paragoni. In questa stagione, Sancho ha realizzato 13 reti e 14 assist in Bundesliga. Numeri che denotano la sua grande presenza in campo, non solo per quanto concerne il gol. La sua imprevedibilità, i suoi dribbling fulminei ma soprattutto la visione di gioco da fuori classe, hanno stregato tutti i top club europei. In particolare il Manchester United, desideroso di acquistare un numero 7 come si deve, dopo anni di delusioni in quel ruolo storico nei Red Devils.

Sancho il nuovo Cristiano Ronaldo nello United?

Secondo il The Sun, Sancho è l’obiettivo numero dello United. La società inglese cerca un fuoriclasse per la fascia. Un perno che manca oramai dai tempi in cui Cristiano Ronaldo ha lasciato Old Trafford. Dopo i vari fallimenti dei numeri 7 Di Maria o Depay, lo United questa volta non vuole fallire. La società sarebbe pronta a cedere un pezzo da 90, pur di arrivare a lui. In Inghilterra si parla di David De Gea, portiere in declino e forse pronto a lasciare la squadra inglese in vista di nuove avventure.