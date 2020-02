Sant Etienne-Marsiglia. Alle ore 21 allo stadio ‘Geoffroy Guichard’ il Sant Etienne di Claude Puel ospita il Marsiglia di André Villas Boas, il match è valido per la 23.a giornata di Ligue 1. ‘Les Verts’ occupano la 15.a posizione in classifica con 28 punti in classifica (8 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla brutta sconfitta in trasferta sul campo del Metz (3-1). L’ O.M occupa la 2.a posizione in classifica con 43 punti all’attivo (12 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Angers e Bordeaux nell’ultimo turno, pareggi entrambi a reti bianche. Il match d’andata giocato allo stadio ‘Velodrome’ di Marsiglia si era concluso 1-0 in favore del Marsiglia.

Sant Etienne-Marsiglia, le probabili formazioni. QUI SANT ETIENNE- Puel si affiderà al 3-4-2-1 con Ruffier in porta; Moukoudi, Perrin e Kolo saranno i tre difensori; a centrocampo spazio per Honorat, Youssouf, Aholou e Trauco; Boudebouz e Nordin saranno i due trequartisti alle spalle dell’unica punta Bouanga. QUI MARSIGLIA- Villas Boas risponderà con il 4-3-3 con Mandanda in porta; in difesa giocheranno Sakai, Alvaro, Kamara e Amavi; i tre centrocampisti saranno Lopéz, Rongier e Sanson; il tridente offensivo sarà composto da Sarr, Benedetto e Payet.

Saint Etienne (3-4-2-1): Ruffier; Moukoudi, Perrin, Kolo; Honorat, Youssouf, Aholou, Trauco; Boudebouz, Nordin; Bouanga. All. Puel.



Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Alvaro, Kamara, Amavi; Lopéz, Rongier, Sanson; Sarr, Benedetto, Payet. All. Villas Boas.

Sant Etienne-Marsiglia, come seguire il match in tv e streaming

Sant Etienne-Marsiglia, info diretta tv e streaming. Questo match della 23.a giornata di Ligue 1, calcio d’inizio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.