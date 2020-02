Serie B 2019-2020 25.a giornata, le partite di sabato 22 febbraio: Virtus Entella-Benevento il clou

Serie B. Turno di campionato di Serie B che si preannuncia importante sia per quanto riguarda le posizioni di vertice sia per quanto riguarda la parte bassa della classifica. La 25.a giornata di Serie B sarà aperta questa sera dal match del ‘San Vito Marulla’ tra Cosenza e Frosinone con due squadre con obiettivi di classifica completamente opposti: la salvezza per i calabresi e la promozione per i ciociari. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B e la Serie A, trasmette anche tutti gli altri campionati in programma nel weekend.

Serie B, programma partite sabato 22 febbraio



Ascoli-Cremonese. Allo stadio Del Duca si affrontano due squadre con prospettive di classifica leggermente diverse. I marchigiani hanno un margine di 3 punti sulla zona playout e vogliono tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona calda. I lombardi, invece dopo il rotondo successo di domenica scorsa contro il Trapani (5-0) vogliono continuare a fare bene per poter puntare alla salvezza.

Risultato dell’andata: 1-0 per i grigiorossi

Cittadella-Juve Stabia. Al Tombolato va in scena uno dei match più interessanti di questo turno di campionato, infatti i padroni di casa sono in piena zona playoff e sono reduci dalla vittoria esterna per 1-2 ottenuta contro il Pescara. Le ‘vespe’, invece sono a cavallo tra la zona playoff e la zona playout, infatti i punti che distano dall’ 8.a posizione sono solamente 3, mentre sono 5 i punti di margine sulla zona playout. Risultato dell’andata: 1-0 per i veneti

Trapani-Spezia. Al Provinciale si affrontano due squadre con obiettivi di classifica completamente differente. I padroni di casa sono penultimi in questo campionato con un obiettivo salvezza sempre più complicato da raggiungere, sono 7 i punti che separano i siciliani dalla zona playout, mentre la salvezza diretta dista 11 lunghezze. Gli ospiti dopo un avvio di campionato complicato, nell’ultimo periodo hanno scalato posizioni portandosi al secondo posto in classifica a pari punti (40) con il Frosinone.

Risultato dell’andata: 4-2 in trasperta per i siciliani

Virtus Entella-Benevento. Al Comunale di Chiavari si disputa il match di cartello di questa 25.a giornata di Serie B. I liguri occupano attualmente l’ultimo gradino per un piazzamento playoff con 1 solo punto di vantaggio sul Chievo. Le ‘streghe’ invece stanno dominando in lurgo e in largo questo campionato con la bellezza di 57 punti conquistati in 24 giornate con un cammino caratterizzato da 17 vittorie, 6 pareggi ed 1 sola sconfitta, i punti di vantaggio su Spezia e Frosinone sono ben 17.

Risultato dell’andata: 1-1

Pisa-Venezia. All’Arena Garibaldi è in programma il posticipo di questo sabato di Serie B tra due squadre che lottano per la salvezza. I toscani attualmente occupano la 15.a posizione con 30 punti con 2 punti di vantaggio proprio sul Venezia che occupa una delle due posizioni playout (l’altro posto è della Cremonese). I lagunari, appunto, sono in 16.a posizione con 28 punti a -2 proprio dal Pisa, dunque questo match si preannuncia piuttosto interessante in ottica classifica.

Risultato dell’andata: 1-1

Serie B, partite 25.a giornata domenica 23 febbraio



Pordenone-Chievo (ore 15);

Salernitana-Livorno (ore 15);

Crotone-Pescara (ore 21).

Perugia-Empoli (ore 21).