Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla ventiduesima giornata. Il Bitonto ottiene la sua terza vittoria consecutiva in questo campionato dopo il 4-0 rifilato alla Nocerina, sono cinque i punti di vantaggio dei neroverdi nei confronti del Foggia che dopo la vittoria per 2-1 allo ‘Zaccheria’ nei confronti del Cerignola nel derby di “Capitanata”ed è tornato secondo, al terzo posto c’è il Sorrento che ritrova la sconfitta nel match interno perso per 0-2 contro il Taranto. Questa 23.a giornata del giroe H di Serie D è stata fortemente caratterizzata dall’ esito X. Sono ben cinque i pareggi di questo turno, tutti terminati con il punteggio di 1-1 e sono: Gelbison-Fasano; Gladiator-Agropoli; Nardò-Casarano; Altamura-Gravina e Val D’agri-Brindisi. In zona retrocessione torna alla vittoria l’Andria che con l’1-0 del ‘Degli Ulivi’ batte il Francavilla nel confronto diretto per la salvezza.

Serie D girone H, 23.a giornata. Trasferta insidiosa per il Bitonto che sarà di scena al ‘Vicino’ contro il Gravina; non sarà facile l’impegno che attende il Foggia che sarà impegnato allo ‘Iacovone’ contro il Taranto in grande crescita; proverà a tornare alla vittoria il Sorrento che sarà impegnato in trasferta a Nocera Inferiore contro la Nocerina. Nelle prime posizioni il Cerignola ospita al ‘Monterisi’ il Nardò; mentre il Casarano ospiterà al ‘Capozza’ il Val D’agri. Il Fasano vuole tornare alla vittoria e al ‘Curlo’arriverà l’Altamura, in difficoltà nelle gare esterne in questo campionato; il Brindisi ospiterà l’Andria. Nella parte bassa della classifica la Gelbison sarà ospite dell’Agropoli, ultimo in classifica; impegno in trasferta anche per il Gladiator impegnato a Francavilla in Sinni.

Ecco tutto il programma:

Agropoli-Gelbison (ore 14.30);

Fasano-Altamura (ore 14.30);

Francavilla-Gladiator (ore 14.30);

Nocerina-Sorrento (ore 14.30);

Taranto-Foggia (ore 14.30);

Cerignola-Nardò (ore 15);

Brindisi-Andria (ore 15);

Casarano-Val D’agri (ore 15);

Gravina-Bitonto (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla ventiduesima giornata. Il Palermo ottiene la sua terza vittoria consecutiva dopo il successo interno per 2-0 nei confronti del F.C Messina, mantiene il passo il Savoia che rifila un netto 3-0 alla Cittanovese. In 3.a posizione il Giugliano agguanta l’ F.C Messina dopo il difficile successo per 3-2 sul Roccella. Vittoria a sorpresa del San Tommaso che corsaro per 0-1 vince a Troina, torna al successo l’Acireale grazie al 2-1 sul Marsala. Terza vittoria consecutiva per il Nola che batte per 2-0 il Licata; pirotecnico 3-4 tra Palmese e Castrovillari; vince anche il Ragusa in trasferta per 0-1 contro l’ A.C.R Messina ed infine importante vittoria interna per 2-0 del Corigliano contro il Biancavilla.

Serie D girone I, 23.a giornata. Trasferte per Palermo e Savoia, impegnate rispettivamente contro Cittanovese e Roccella; l’F.C Messina ospiterà il Nola; mentre il Giugliano sarà impegnato in trasferta contro il Ragusa; impegno in trasferta anche per il Troina di scena a Castrovillari. Impegno sulla carta più semplice per l’Acireale che sarà impegnato in trasferta contro il San Tommaso; impegni casalinghi per Licata e Biancavilla rispettivamente contro Corigliano e Palmese. Nella parte bassa della classifica il Marsala ospiterà l’A.C.R Messina.