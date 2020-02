Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla ventitreesima giornata. Il Bitonto con il successo esterno di Gravina per 0-1 ottiene la quarta vittoria consecutiva e resta con 5 punti di vantaggio sul Foggia che s’impone con il medesimo punteggio dei neroverdi (0-1) allo ‘Iacovone’ contro il Taranto; mezzo passo passo per il Sorrento che viene bloccato sul 2-2 dalla Nocerina e scivola a -4 dai ‘satanelli’ e a -9 dai neroverdi. Accorcia a -1 dai campani il Cerignola grazie alla vittoria del ‘Monterisi’ per 2-1 contro il Nardò, il Casarano acciuffa il Taranto a quota 38 punti dopo la vittoria dello stadio ‘Capozza’ contro il Val D’agri per 2-1. Secondo pareggio consecutivo per il Fasano che al ‘Vito Curlo’ pareggia per 1-1 contro l’Altamura, secondo pareggio consecutivo anche per il Brindisi che ottiene uno scialbo 0-0 interno contro l’Andria; mentre vincono Gladiator e Gelbison rispettivamente contro il Francavilla per 0-1 e l’Agropoli per 1-2.

Serie D girone H, 24.a giornata. Il big match della 24.a giornata del girone H di Serie D è in programma allo stadio ‘Città degli Ulivi’ tra il Bitonto e il Cerignola; proverà ad approfittarne il Foggia che allo ‘Iacovone’ ospiterà il Brindisi; sfida casalinga anche per il Sorrento che allo stadio ‘Italia’ ospiterà il Casarano; in zona playoff impegno in trasferta per il Taranto che sarà impegnato al ‘D’Angelo’ contro l’Altamura. Trasferta lucana per il Fasano di scena a Francavilla in Sinni; mentre nella parte centrale della classifica confronto diretto tra Gladiator e Gravina; mentre la Gelbison ospiterà la Nocerina. Nelle sabbie mobili della classifica confronto diretto tra Nardò e Val D’agri; mentre l’Andria ospiterà l’Agropoli.

Ecco tutto il programma:

Foggia-Brindisi (ore 14.30);

Francavilla-Fasano (ore 14.30);

Gelbison-Nocerina (ore 14.30);

Gladiator-Gravina (ore 14.30);

Sorrento-Casarano (ore 14.30);

Nardò-Val D’agri (ore 15);

Altamura-Taranto (ore 15);

Bitonto-Cerignola (ore 15);

Andria-Agropoli (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla ventitreesima giornata. Quarta vittoria consecutiva per il Palermo che grazie allo spettacolare 2-4 esterno sul campo della Cittanovese si porta a +7 dal Savoia, bloccato sullo 0-0 dal Roccella. Vince l’F.C Messina grazie al successo interno per 2-0 contro il Nola; si conferma in 4.a posizione il Giugliano bloccato sull’ 1-1 dal Ragusa; vincono in zona playoff Acireale e Licata rispettivamente contro il San Tommaso per 0-1 e il Corigliano per 5-1. Perde con il medesimo punteggio di 5-1 il Troina sul campo del Castrovillari; mentre dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria il Biancavilla che batte per 1-0 la Palmese; infine il Marsala ottiene un importante vittoria per 1-0 contro l’A.C.R Messina.

Serie D girone I, 24.a giornata. Impegno alla portata per il Palermo che allo stadio ‘Barbera’ ospiterà il Biancavilla; impegno più complicato per il Savoia che allo stadio ‘Giraud’ se la vedrà contro il Licata; in zona playoff big match tra Giugliano e F.C Messina; proverà ad approfittarne l’Acireale che ospiterà il Roccella. Proverà a rialzare la testa il Troina dopo due sconfitte consecutive ricevendo il Ragusa; nella parte centrale della classifica scontro diretto tra A.C.R Messina e Cittanovese. Nella parte bassa della classifica importanti sfide tra Nola e Corigliano e tra Castrovillari-Marsala; chiude il turno la sfida tra le ultime della classe, Palmese-San Tommaso.

