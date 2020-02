Taranto-Foggia: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 9 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Erasmo Iacovone si disputerà Taranto-Foggia, match valevole per la 23.a giornata del girone H del campionato di Serie D.

Taranto-Foggia, presentazione del match

Come tutti i derby che si rispettino, anche questo di oggi promette grandi emozioni e soprattutto sarà molto importante per la classifica di entrambe le formazioni con il Foggia del tecnico Ninni Corda che si trova al secondo posto con 45 punti ma con lunghezze da recuperare sulla capolista Bitonto impegnata sul campo del Gravina, il Taranto di mister Luigi Panarelli invece è quinta con 38 punti e deve cercare di difendere l’ultima posizione disponibile per i playoff di maggio dall’attacco dal Casarano che insegue a 35.

I padroni di casa stanno vivendo un ottimo momento visto che sono imbattuti da sei giornate con un ruolino di quattro vittorie e due pareggi con l’ultimo ko che risale allo scorso 15 dicembre quando persero allo Iacovone per 0-3 contro l’Audace Cerignola, vera bestia nera visto che nella scorsa stagione la formazione gialloblu inflisse agli ionici un pesante 5-1 nella finale playoff del girone H.

Gli ospiti, che hanno cominciato il torneo con l’intento di tornare subito nel calcio professionistico dopo il fallimento della scorsa estate, sono costretti ad inseguire il Bitonto e non possono permettersi altri passi falsi visto che mancano solamente undici giornate alla fine della stagione regolare. Nell’ultimo turno c’è stata la bella vittoria casalinga nel derby proprio contro l’Audace Cerignola per 2-1 che ha permesso ai satanelli di riscattare la sconfitta della settimana prima per 2-0 sul campo del Gravina.

Nel match d’andata giocato allo stadio Pino Zaccheria, il Foggia ha prevalso per 1-0 con una rete al 95′ dell’attaccante Tortori bravo a sbloccare il risultato proprio a ridosso del fischio finale.

I precedenti tra le due squadre in riva allo Jonio sono tre con i padroni di casa in vantaggio nettamente per 19-5 con 9 pareggi, l’ultimo confronto si è giocato nella stagione 2016-17 in Lega Pro con il Taranto vincitore per 2- con reti di Magnaghi e De Giorgi.

L’arbitro del match sarà Mario Perri della sezione A.I.A. di Roma 1 che sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi e Michele Colavito, entrambi di Bari.

Taranto-Foggia, probabili formazioni

Taranto (3-5-2): Sposito; Allegrini, L. Manzo, Ferrara; Guaita, Cuccurullo, S. Manzo Van Ransbeek, Marino; Goretta, Genchi.

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Carboni, Viscomi, Di Jenno; Di Masi, Campagna, Gentile, Cittadino, Kourfalidis; El Ouazni, Tortori.

Taranto-Foggia, diretta tv e streaming

Il match della 23.a giornata del campionato di Serie D girone H tra Taranto-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei rossoneri. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Antonio Di Donna.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Foggia (o del Palermo) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.