Punta in alto il Monopoli di Giuseppe Scienza. La squadra pugliese è al terzo posto in classifica in Serie C girone C con 48 punti, appena dietro al Bari. Secondo con 51. Se il primo posto è oramai saldamente nelle mani della Reggina, l’approdo ai play-off è altrettanto sicuro per il Monopoli che sabato 15 febbraio affronterà il Teramo settimo in classifica. Il Monopoli non perde oramai da sei gare e l’ultima sconfitta risale al match contro la Paganese del 12 gennaio. Partita persa in casa per 1-0. Da lì in poi, cinque risultati utili consecutivi tra i quali possiamo notare il 2-0 rifilato fuori casa al Catania. Risultato di prestigio che però non ha avviato una striscia di vittorie per la compagine di Scienza, fermata nella giornata scorsa dal Bari. Scontro diretto per il secondo posto.

Il Teramo invece viene da una pesante sconfitta contro la Viterbese per 2-0. E pensare che la giornata precedente prima di questo KO, aveva portato i biancorossi di Tedino alla vittoria sul Rende per 3-0. Il momento non è comunque negativo: quattro vittorie nelle ultime sei gare, contraddistinguono il cammino della squadra di Tedino. In piena corsa per un posto nei play-off. Calcio d’inizio ore 18, sabato 15 febbraio.

Teramo-Monopoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie C sabato 15 febbraio

Il match di Serie C girone C, Teramo-Monopoli, in programma sabato 15 febbraio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti dei campionati di Serie C. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti: il primo mensile da 4,99€ al mese, mentre è disponibile pure quello annuale a 49,99€. Buona visione!