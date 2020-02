Ottavo di finale di Champions League interessante quello tra Tottenham e Lipsia. Gli Spurs sono approdati a questo turno collezionando risultati alquanto discutibili nel proprio girone eliminatorio. Durante la fase a girone, la compagine inglese era allenata da Mauricio Pochettino, poi sostituito con Jose Mourinho. Gli Spurs sono stati capaci di perdere in casa per 7-2 contro i tedeschi del Bayern Monaco. Un match disastroso e che ha sancito la peggiore sconfitta europea per il Tottenham.

Insomma, dopo il Bayern, ora i londinesi incontreranno il Lipsia di Timo Werner. Una delle migliori squadre di questa Bundesliga e vera rivelazione in Champions League. L’attaccante tedesco sarà sicuramente l’osservato speciale del match, assieme al coreano Son del Tottenham. L’asiatico aveva trascinato gli Spurs alla finale di Champions nella scorsa stagione. Poi persa con il Liverpool di Klopp. Si ripeterà di nuovo anche questa volta? Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 19 febbraio.

Tottenham-Lipsia streaming e diretta tv, dove vedere Champions League mercoledì 19 febbraio

Il match valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League, Tottenham-Lipsia, in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti tv della Champions League in esclusiva. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare, pratica e intuitiva. Vi auguriamo una buona visione!