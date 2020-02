Van Dijk e Ramos obiettivi della Juventus: raggiungibili entrambi?

Il ritorno in campo da titolare per Giorgio Chiellini, è stato positivo tra le fila della Juventus. Il difensore centrale italiano ha fornito una buona prova contro la Spal, così come De Ligt. Entrato proprio al posto di “Giorgione” nella ripresa, confermandosi in crescita. La Juve ha ritrovato il suo difensore cardine, ma ciò non toglie che i bianconeri debbano acquistare un centrale difensivo esperto per gli anni a venire.

In queste ultime settimane, sono stati citati tanti nomi sui giornali. I più quotati sono certamente Virgil Van Dijk del Liverpool e Sergio Ramos del Real Madrid. Entrambi paiono inarrivabili, ma è veramente così?

Sergio Ramos favorito su Virgil Van Dijk, ma un’offerta monstre può cambiare tutto

Al momento, Sergio Ramos è il giocatore più abbordabile per la società bianconera. Il capitano del Real Madrid non rinnoverà con le merengues, che potrebbero lasciarlo partire accettando un’offerta irrisoria. L’obiettivo di Ramos, è un rinnovo biennale con il Madrid. Perez non è assolutamente intenzionato a concederglielo. Inoltre, l’amicizia di vecchia data con Cristiano Ronaldo potrebbe fare la differenza in questa operazione.Più difficile invece l’approdo di Virgil Van Dijk alla corte di Maurizio Sarri. L’olandese vale oltre 150 milioni di euro. Cifra enorme e forse fuori portata per la Juventus, che nell’anno passato ha già versato nelle casse dell’Ajax ben 75 milioni di euro per De Ligt. Ramos alla Juventus si può fare dunque? Realisticamente, è molto più probabile di Van Dijk. La Juventus può “accontentarsi”.