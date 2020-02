Viareggio Cup 2020, sorteggiati i gironi della competizione

Ieri nel primo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Viareggio (Lucca) è stato effettuato il sorteggio degli otto gironi della Viareggio Cup che comincerà il 16 marzo e si concluderà con la finalissima il 30 marzo.

Ogni raggruppamento è composto da quattro squadre e si qualificheranno per gli ottavi di finale le prime due classificate mentre le ultime due andranno a casa, ricordando che da questa edizione le squadre che scenderanno in campo saranno quelle dell’Under 18.

Il match inaugurale si disputerà allo stadio Picco di La Spezia e vedrà sicuramente in campo il Bologna campione uscente (il calendario deve essere ancora stilato) e il giuramento sarà letto dall’ex calciatore della Juventus e della Nazionale azzurra Claudio Marchisio. Delle trentadue squadre partecipanti tredici saranno straniere, invece tra le diciannove formazioni italiane la Carrarese è l’unica che rappresenterà il campionato di Serie C, non parteciperanno invece alla manifestazione Juventus, Lazio e Napoli, mentre sarà presente la Roma dopo cinque anni di assenza.

Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo, mentre quelle del Gruppo B andranno in scena martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo.

Viareggio Cup 2020, gli otto gironi

Gruppo A

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese.

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria).

Girone 3: Roma, Metta Riga (Lettonia), Livorno, Pescara.

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti).

Gruppo B

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria).

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti).

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza.

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti).