Virtus Francavilla-Catanzaro. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Giovanni Paolo II’ di Francavilla Fontana i padroni di casa della Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini ospitano il Catanzaro di mister Gaetano Auteri, il match è valido per l’anticipo della 27.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I brindisini occupano la 10.a posizione in classifica con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi ed 8 sconfitte) ed è reduce dalla preziosa vittoria esterna ottenuta al ‘Libero Liberati’ di Terni contro la Ternana (0-2). I calabresi, invece, occupano la 6.a posizione in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno del ‘Ceravolo’ contro la Casertana (1-1).

L’attaccante della Virtus Francavilla, Federico Vazquez, si è espresso in merito a questo match contro il Catanzaro, ecco un piccolo estratto delle sue parole: “Ci troviamo abbastanza bene in campo anche perchè grazie al nostro scambio di posizione riusciamo a trovare gli spazi giusti per far male alle squadre avversarie, in questo modo proveremo a mettere in difficoltà la difesa del Catanzaro. Il mio prossimo pensiero è la gara di sabato sera, è fondamentale vincere. Per quanto riguarda il futuro ci penserò più avanti, ma sono consapevole che la nostra società è molto ambiziosa” (tuttoc.com).

Virtus Francavilla-Catanzaro sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio della sezione di Ancona, coaudiuvato dai signori Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Federico Pragliola di Terni.

Virtus Francavilla-Catanzaro, come seguire il match in tv e streaming

Virtus Francavilla-Catanzaro non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.