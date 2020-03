Agnelli: “L’Atalanta non è giusto che sia in Champions senza storia internazionale”

L’Atalanta di Gianpiero Gasperini, come sappiamo è quarta in classifica, ha già 70 gol in serie A, ne ha dati 7 al Lecce domenica pomeriggio, ed è quasi ai quarti di Champions League, alla prima partecipazione della sua storia nella massima competizione europea.

Squadra che diverte, segna, e vince. Ma a qualcuno, non va giù. E questo qualcuno è il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che oggi, non ha rispettato lo stile Juve, con delle espressioni che hanno scatenato qualche polemica, ed ironia sui social, ecco cosa ha detto: “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla competizione. È giusto o no?” Quindi per Agnelli, chi dovrebbe partecipare alla Champions, dovrebbero essere squadre con una certa storia, palmares e vittorie in bacheca? allora per le “piccole” non è lecito sognare?

Poi continua, e fa riferimento alla Roma: “penso poi alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori. Bisogna proteggere gli investimenti”.

Sappiamo che Allegri, ha il sogno della Superlega Europea, solo per squadre che fanno investimenti importanti, ma l’Uefa, rispetta la meritocrazia, e ci mancherebbe.