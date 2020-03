Avellino, Fabiano Parisi: “Il pendolino di Serino” è il gioiello della Serie C

Le difese italiane sono famose in tutto il mondo, ma quando queste partono addirittura all’attacco ecco che nasce la magia. Uno dei nostri esempi di oggi parte dal basso, dalla Serie C, e si chiama Fabiano Parisi.

Il gioiello della Serie C ad Avellino

A quali squadre non è capitato di avere un asso nella manica, quello che dribbla l’avversario, che ha il dono dell’imprevedibilità, quello che risolve la partita e/o ti porta avanti il campionato. Certo, non capita tutti gli anni di avere un giocatore così, specialmente se militi nelle categorie inferiori. E non capita spesso che un giocatore con queste qualità occupi il ruolo di difensore. Ancor più sorprendente è se questo ragazzo ha solo 19 anni. Già, perché questa fortuna, quest’anno è toccata all’U.S Avellino.

La crescita di Fabiano Parisi

A dirla tutta, Fabiano Parisi ha dimostrato di essere una promessa del calcio già dall’anno scorso, quando l’Avellino lo prese in prestito dalle giovanili del Benevento per disputare il campionato di Serie D e guadagnandosi, non a caso, 41 presenze tra campionato, Play-Off e Poule Scudetto, risultando decisivo in diverse occasioni con la sua scaltrezza, la sua visione di gioco ed i suoi assist.

Parisi si è confermato a pieno titolo nella rosa titolare di ogni match dei biancoverdi (squalifiche a parte) anche in Serie C: da Ignoffo a Capuano, la sua grinta e il suo sprint hanno saputo dare una marcia in più alla squadra e maggiori soluzioni di gioco ai due tecnici che si sono succeduti sulla panchina dei lupi. La fascia sinistra è una prateria per il terzino irpino.

Quest’anno Parisi non si è limitato solo alla difesa e agli assist: sono ben 4 i gol del “Pendolino di Serino”. Questi 4 gol sono scaturiti da rapide incursioni sulla fascia, serie di dribbling ai danni di difesa e portiere, tiri dalla distanza, pallonetti da attaccante col fiuto per il gol. Tutto quel che non ti aspetti da un terzino di 19 anni in un campionato professionistico.

L’interesse dei grandi club

Non è per niente un caso, quindi, che questa promessa del calcio tutta italiana, già a metà stagione sia stato nominato miglior giocatore Under 19 del girone C, risultando settimo tra i giocatori under dell’intera categoria. Anche Eleven Sports (emittente che trasmette le partite del campionato di Serie C) ha proposto una classifica dei migliori 11 terzini della Serie C di quest’anno: Fabiano Parisi, senza alcuna sorpresa, fa parte di questi. Dato il livello delle prestazioni, Parisi è saltato subito agli occhi delle grandi squadre, italiane e non: già nel mercato invernale si potevano udire gli echi dell’interesse di grandi club come Lazio, Napoli, Parma, Genoa e Club Brugge dal Belgio (presente nella fase a gironi di Champions League di quest’anno).

Quel che ci possiamo augurare per questo giovane calciatore italiano è che rimanga con i piedi per terra, nonostante le tante voci di mercato. Ma ha dimostrato di saper fare anche questo, rimanendo umile e continuando a fornire prestazioni di spessore per il suo team e per i suoi tifosi. Anche grazie a lui, elemento cardine della squadra, l’Avellino è tornato a pieno titolo nella zona play-off e chissà se anche questa volta sarà l’asso vincente per un’altra promozione.